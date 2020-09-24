В Baldur’s Gate 3 можно заводить романы с другими игроками в кооперативе

Недавно разработчики из Larian Studios подробно поведали о развитии взаимоотношений между персонажами в Baldur’s Gate 3. Часть рассказа коснулась романов и интимных отношений, благодаря чему удалось выяснить одну очень любопытную деталь. Оказывается, в грядущей горячо ожидаемой RPG можно будет участвовать в сексуальных связях в кооперативе с друзьями или незнакомыми людьми.

Вероятно, речь идет не только о непосредственной близости между персонажами двух соратников, которые развлекаются в кооперативе. Когда один пользователь будет пытаться формировать романтические отношения, другие участники группы наверняка смогут участвовать в процессе, например, подсказывать реплики.

Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе Steam и в Google Stadia 6 октября.