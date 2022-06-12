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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Впервые представлен геймплей The Invincible по роману Станислава Лема

Опубликовано: 4 час. 15 мин. назад
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Разработчики Starward Industries в рамках шоу PC Gaming Show впервые показали игровой процесс фантастической игры The Invincible. В 6-минутном ролике можно увидеть путешествие героини по пустынной планете Регис III и паукообразного планетохода.

The Invincible - космически-философское приключение, созданное на основе одноименного романа знаменитого польского фантаста Станислава Лема. Игра выполнена в ретрофутуристическом стиле и основана на исследовании окружающего мира. Также в грядущее проекте обещают нелинейный сюжет.

Выход The Invincible намечен на 2023 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox One Series S/X.

First gameplay trailer
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