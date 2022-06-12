Представлен большой геймплейный трейлер Starfield

В рамках презентации Xbox и Bethesda был впервые показан геймплей грядущей ролевой игры Starfield. Как отметил директор Bethesda Game Studios Тодд Говард, это самый амбициозный проект студии.

Действия космической саги разворачиваются в 2330 году. Главный герой становится членом исследовательский организации «Созвездие» и готовится отправиться на край вселенной. В 15-минутном ролике были показаны система крафтинга, сбор ресурсов, исследование планет и другие геймплейные элементы, а также персонализация героя и его корабля. Авторы готовят свыше 1000 планет, доступных для исследования.

Релиз Starfield намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S.