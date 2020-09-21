НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
461755
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (2)

На TGS 2020 Capcom проведет получасовую презентацию Resident Evil Village

Опубликовано: 21.09.2020 16:07:14
Поделиться:  

Компания Capcom опубликовала расписание своих демонстрация в рамках Tokyo Game Show 2020, которое в этом году пройдет в формате онлайн-мероприятия. «Гвоздем» программы станет получасовая презентация Resident Evil Village. Она пройдет 27 сентября, с 20:40 до 21:30 по Москве и Киеву. После этого начнется обсуждение игры со специальным гостем, личность которого пока решили не раскрывать. Скорее всего, Capcom подробно представит геймплей восьмой номерной части серии.

Кроме Village, на Tokyo Game Show 2020 японская компания детальнее расскажет о Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin и Devil May Cry 5: Special Edition.

 

 

Вам также может быть интересно
Тизер продолжения God Of War Сегодняшняя трансляция, посвященная PlayStation 5 и ее играм, закончилась приятным сюрпризом – тизером продолжения God Of War 2018 года. Скорее всего, проект будет называться God of War: Ragnarok, а его релиз... Тизер продолжения God Of War Анонсирована новая Final Fantasy Трансляцию Playstation 5 Showcase открыл анонс новой части Final Fantasy. И нет, это не второй эпизод ремейка Final Fantasy VII, а совершенно новая Final Fantasy XVI. В продемонстрированном дебютной трейлере показаны... Анонсирована новая Final Fantasy
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 23 мин. назад0На сайте польского магазина нашли упоминание Switch Pro 3 час. 14 мин. назад0Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньше 4 час. 6 мин. назад0Аналитики: покупка ZeniMax обошлась Microsoft слишком дешево 4 час. 42 мин. назад1FIFA 21 не получит демоверсию 21.09.2020 20:14:030Подробности сюжета в новом трейлере Serious Sam 4 21.09.2020 18:54:562Лишь отдельные игры Bethesda будут выходить на PlayStation и Switch 21.09.2020 18:36:004Релизный геймплейный трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Новости игр
На сайте польского магазина нашли упоминание Switch ProИГРЫ На сайте польского магазина нашли упоминание Switch Pro Зоркие пользователи обнаружили на сайте польского магазина MediaMarkt упоминание консоли Nintendo Switch Pro. Его обнаружили в названии категории товаров, связанных с гибридной приставкой Nintendo... Системные требования Cyberpunk 2077ИГРЫ Системные требования Cyberpunk 2077 Компания CD Projekt RED на третьей прямой трансляции Night City Wire огласила системные требования Cyberpunk 2077. Пользователи могут выдохнуть, так как заявленные спецификации более чем лояльные... Аналитики: покупка ZeniMax обошлась Microsoft слишком дешевоИГРЫ Аналитики: покупка ZeniMax обошлась Microsoft слишком дешево Известная аналитическая компания DFC Intelligence высказалась по поводу покупки ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda Softworks, Microsoft. По ее мнению, последняя заплатила слишком низкую цену – всего $7,5 млрд...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Observer: System Redux выйдет в день релиза новых консолейCtrl + стрелка вправо