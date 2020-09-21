На TGS 2020 Capcom проведет получасовую презентацию Resident Evil Village

Компания Capcom опубликовала расписание своих демонстрация в рамках Tokyo Game Show 2020, которое в этом году пройдет в формате онлайн-мероприятия. «Гвоздем» программы станет получасовая презентация Resident Evil Village. Она пройдет 27 сентября, с 20:40 до 21:30 по Москве и Киеву. После этого начнется обсуждение игры со специальным гостем, личность которого пока решили не раскрывать. Скорее всего, Capcom подробно представит геймплей восьмой номерной части серии.

Кроме Village, на Tokyo Game Show 2020 японская компания детальнее расскажет о Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin и Devil May Cry 5: Special Edition.