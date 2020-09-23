Ветераны Blizzard основали компанию Dreamhaven

Похоже, появился ответ на вопрос: а куда подевались многие ветераны Blizzard Entertainment. Один из основателей упомянутой студии Майк Морхейм объединился со своими коллегами из «Метелицы» и открыл компанию Dreamhaven вместе с двумя студиями разработчиков, входящими в ее состав – Moonshot и Secret Door.

Первой командой руководят Джейсон Чейз, Дастин Браудер и Бен Томпсон. Это бывший директор по разработке Hearthstone, глава Heroes of the Storm и ведущий художник Hearthstone соответственно.

Вторым коллективом управляют Крис Сигати, Алан Дабири и Эрик Доддс. Все они тоже выходцы из Blizzard. Первый занимал должность продюсера, второй работал техническим директором Hearthstone, а третий был ведущим дизайнером упомянутой ККИ.

Dreamhaven будет разрабатывать собственные игры и издавать сторонние.