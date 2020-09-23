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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4

Ветераны Blizzard основали компанию Dreamhaven

Опубликовано: 8 час. 1 мин. назад, Sailas77
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Похоже, появился ответ на вопрос: а куда подевались многие ветераны Blizzard Entertainment. Один из основателей упомянутой студии Майк Морхейм объединился со своими коллегами из «Метелицы» и открыл компанию Dreamhaven вместе с двумя студиями разработчиков, входящими в ее состав – Moonshot и Secret Door.

Первой командой руководят Джейсон Чейз, Дастин Браудер и Бен Томпсон. Это бывший директор по разработке Hearthstone, глава Heroes of the Storm и ведущий художник Hearthstone соответственно.

Вторым коллективом управляют Крис Сигати, Алан Дабири и Эрик Доддс. Все они тоже выходцы из Blizzard. Первый занимал должность продюсера, второй работал техническим директором Hearthstone, а третий был ведущим дизайнером упомянутой ККИ.

Dreamhaven будет разрабатывать собственные игры и издавать сторонние.

 

 

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Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)2 час. 30 мин. назад
tunight писал(а):
хотя бы годные клоны диабло
А они нужны ? У наc помимо Торча, есть еще Grim Dawn, а если и его мало, то добро пожаловать в постоянно-обновляющийся Path of Exile.
Лучше пусть сосредоточатся на создании чего-то поистине нового и уникального.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 51 мин. назад
Mas7er писал(а):
такие уже есть. Torchlight и Torchlight 2. Да, они тоже от ветеранов Близзард.
И нельзя даже сказать, что Diablo 3 прям лучше Torchlight. В чем-то – лучше, в чем-то – нет.
А ветеранов тех братьями Шейфер звать.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 53 мин. назад
tunight писал(а):
Значит ждём хорошие игры от ветеранов близзард, хотя бы годные клоны диабло
такие уже есть. Torchlight и Torchlight 2. Да, они тоже от ветеранов Близзард.
Дезмонд
tunight (уровень 25)7 час. 37 мин. назад
Значит ждём хорошие игры от ветеранов близзард, хотя бы годные клоны диабло
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