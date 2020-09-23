НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Стало известно, когда пройдет церемония награждения The Game Awards 2020

Опубликовано: 7 час. 15 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2020 объявили дату ее проведения. Мероприятие состоится 10 декабря в полностью цифровом формате. Трансляция будет вестись в 4К-разрешении на 45 видео-платформах. Видимо, организаторы во главе с Джеффом Кили хотят охватить как можно большую аудиторию.

На The Game Awards 2020 пользователей ждет вручение наград играм и разработчикам в различных категориях, а также множество анонсов. О последних пока ничего не известно. Видимо, о новых играх, которые будут представлены на церемонии, Джефф Кили сообщит позже.

 

 

Вам также может быть интересно
Обзор мыши Razer Basilisk V2 и коврика Firefly V2 Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит вода, как течет огонь и как инженеры Razer совершенствуют линейки своих игровых девайсов. В начале этого года (на дворе суровый 2020) контора десантировала на рынок улучшенные версии DeathAdder и Basilisk, обоим достались новые сенсоры и приставка V2 в название. Обзор мыши Razer Basilisk V2 и коврика Firefly V2 Анонсирована новая Final Fantasy Трансляцию Playstation 5 Showcase открыл анонс новой части Final Fantasy. И нет, это не второй эпизод ремейка Final Fantasy VII, а совершенно новая Final Fantasy XVI. В продемонстрированном дебютной трейлере показаны... Анонсирована новая Final Fantasy
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
6 час. 3 мин. назад1Релиз Baldur's Gate 3 в раннем доступе перенесли, но всего на неделю 7 час. 15 мин. назад0Стало известно, когда пройдет церемония награждения The Game Awards 2020 8 час. 1 мин. назад4Ветераны Blizzard основали компанию Dreamhaven 8 час. 32 мин. назад0Похоже, грядет ремейк Metal Gear Solid 8 час. 53 мин. назад1Инсайдер: Starfield не появится на PS5 22.09.2020 20:17:210На сайте польского магазина нашли упоминание Switch Pro 22.09.2020 18:26:200Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньше
Новости игр
Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньшеИГРЫ Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньше Студия Stormind Games и издательство Modus Games снова перенесли ужастик Remothered: Broken Porcelain. Правда, на этот раз сроки сместили на более раннюю дату – 13 октября. Изначально игру планировали выпустить 25 августа... Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... Релиз Baldur's Gate 3 в раннем доступе перенесли, но всего на неделюИГРЫ Релиз Baldur's Gate 3 в раннем доступе перенесли, но всего на неделю Larian Studios поделилась с игроками неприятной новостью: релиз Baldur's Gate 3 в раннем доступе Steam решили перенести. Правда, ждать придется всего на неделю дольше – до 6 октября 2020 года...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Ветераны Blizzard основали компанию DreamhavenCtrl + стрелка вправо