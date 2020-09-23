Стало известно, когда пройдет церемония награждения The Game Awards 2020

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2020 объявили дату ее проведения. Мероприятие состоится 10 декабря в полностью цифровом формате. Трансляция будет вестись в 4К-разрешении на 45 видео-платформах. Видимо, организаторы во главе с Джеффом Кили хотят охватить как можно большую аудиторию.

На The Game Awards 2020 пользователей ждет вручение наград играм и разработчикам в различных категориях, а также множество анонсов. О последних пока ничего не известно. Видимо, о новых играх, которые будут представлены на церемонии, Джефф Кили сообщит позже.