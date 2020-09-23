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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Похоже, грядет ремейк Metal Gear Solid

Опубликовано: 8 час. 32 мин. назад
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Сразу из нескольких источников поступили новости касательно известной серии Metal Gear Solid. Главной из них поделился автор YouTube-канала RedGamingTech. Блогер со ссылкой на собственный надежный источник заявил, что Konami готовит ремейк первой части франшизы в качестве эксклюзива PlayStation 5. За его создание, скорее всего, отвечает студия Bluepoint Games. Еще в 2019 году она намекала, что трудится сразу над двумя переизданиями классических игр. Первой ожидаемо оказалась Demon's Souls.

Тем временем на сайте тайванской рейтинговой комиссии засветились ПК-версии Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance. Вероятно, проекты адаптируют под современные системы и снабдят какими-то графическими улучшениями.

 

 

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