Похоже, грядет ремейк Metal Gear Solid

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Сразу из нескольких источников поступили новости касательно известной серии Metal Gear Solid. Главной из них поделился автор YouTube-канала RedGamingTech. Блогер со ссылкой на собственный надежный источник заявил, что Konami готовит ремейк первой части франшизы в качестве эксклюзива PlayStation 5. За его создание, скорее всего, отвечает студия Bluepoint Games. Еще в 2019 году она намекала, что трудится сразу над двумя переизданиями классических игр. Первой ожидаемо оказалась Demon's Souls.

Тем временем на сайте тайванской рейтинговой комиссии засветились ПК-версии Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance. Вероятно, проекты адаптируют под современные системы и снабдят какими-то графическими улучшениями.