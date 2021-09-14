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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Великий Катай в новом трейлере Total War: Warhammer III

Опубликовано: вчера, 17:48:57
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Как и было обещано, студия Creative Assembly и издательство SEGA опубликовали трейлер фракции Великий Катай из стратегии Total War: Warhammer III. Это огромное государство людей, которое вдохновлено азиатской культурой.

В ролике зрителям сначала показали, как выглядит империя с ее висящими в воздухе островами, могучими пехотинцами и летающими кораблями. Затем на видео в кинематографическом формате продемонстрировали воздушную битву Великого Катая против полчищ Хаоса, а также зрелищное наземное сражение.

Total War: Warhammer III выйдет в начале 2022 года на ПК, точная дата пока не сообщается.

The Dawn of Grand Cathay [RUS]
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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Начинающий геймер
AlexPug (уровень 3)1 час. 6 мин. назад
andystorm писал(а):
Понятно, я просто с этой вселенной не особо знаком, а с 40000 лишь немного больше.
многие реальные страны являются прообразами фракций фентези вархаммера, Россия, Япония, Китай, Арабы, Индусы и т.д, ни у одного писателя фантазии не хватит выдумать с нуля все народы, не основываясь на реальности
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)5 час. 26 мин. назад
AlexPug писал(а):
Катай, а не Китай, это абсолютно вархаммерское государство, сомневаться в том, действительно ли это вселенная вархаммера можно было бы в том случае, если Катая бы не было
Понятно, я просто с этой вселенной не особо знаком, а с 40000 лишь немного больше.
Начинающий геймер
AlexPug (уровень 3)8 час. 9 мин. назад
andystorm писал(а):
Китай? Это точно вселенная Wrahammer?
Катай, а не Китай, это абсолютно вархаммерское государство, сомневаться в том, действительно ли это вселенная вархаммера можно было бы в том случае, если Катая бы не было
Капо
Птюх (уровень 13)10 час. 43 мин. назад
andystorm писал(а):
Китай? Это точно вселенная Wrahammer?
рожи у них вполне рязанские для китайцев)))
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)11 час. 2 мин. назад
Китай? Это точно вселенная Wrahammer?
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