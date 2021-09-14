Великий Катай в новом трейлере Total War: Warhammer III

Как и было обещано, студия Creative Assembly и издательство SEGA опубликовали трейлер фракции Великий Катай из стратегии Total War: Warhammer III. Это огромное государство людей, которое вдохновлено азиатской культурой.

В ролике зрителям сначала показали, как выглядит империя с ее висящими в воздухе островами, могучими пехотинцами и летающими кораблями. Затем на видео в кинематографическом формате продемонстрировали воздушную битву Великого Катая против полчищ Хаоса, а также зрелищное наземное сражение.

Total War: Warhammer III выйдет в начале 2022 года на ПК, точная дата пока не сообщается.