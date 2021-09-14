Трейлер кампании Back 4 Blood

Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment выпустили новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили прохождению кампании, в которой пользователи перевоплотятся в чистильщиков – группу бойцов, собравшуюся избавить мир от ходячих мертвецов.

На видео кинематографические кадры чередуются с геймплеем. Зрителям показывают нулевого пациента, момент заражения и то, как все изменилось после зомби-апокалипсиса. В трейлере также можно заметить главных героев и разговоры между ними.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.