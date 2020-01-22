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Mypulse Опубликовал Mypulse 6

«Ведьмак: Кошмар волка» – новый анимационный фильм от Netflix

Опубликовано: 22.01.2020 20:45:47, Mypulse
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В прошлом месяце компания Netflix выпустила сериал «Ведьмак», который еще до премьеры был продлен на второй сезон. Сегодня же она анонсировала еще одно творение в аналогичной вселенной – анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка».

Созданием проекта занимается корейская команда Studio Mir, что также отметилась работами «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник». За сценарий отвечает Бо ДеМайо – автор третьего эпизода сериала «Ведьмак». Сама Лорен Хиссрик, являющаяся шоураннером сериала, будет приглядывать за ходом разработки мультфильма.

«Ведьмак: Кошмар волка» призван расширить мифологию основного шоу. В центре событий окажется нависшая над всем Континентом новая угроза. Дата релиза пока неизвестна.

 

Witcher картинка

 

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 09:11:14
Tactic28rus писал(а):
Открою секрет - порно пародии тоже уже есть.
Да они раньше книги появились
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)вчера, 09:04:18
Shtefan писал(а):
Порно-пародии. Хотя в принципе сериал так и выглядит
Открою секрет - порно пародии тоже уже есть.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 08:32:59
Mas7er писал(а):
Что еще осталось? Полнометражный фильм?
Порно-пародии. Хотя в принципе сериал так и выглядит
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)вчера, 08:24:32
m619s писал(а):
Mas7er писал(а):
Ведьмак книги
Ведьмак сериалы
Ведьмак игры
Ведьмак комиксы
Ведьмак аниме
Что еще осталось? Полнометражный фильм?
Полнометражный фильм есть
ещё не хватает - "The Witcher remake" grin
Начинающий геймер
m619s (уровень 3)23.01.2020 04:08:25
Mas7er писал(а):
Ведьмак книги
Ведьмак сериалы
Ведьмак игры
Ведьмак комиксы
Ведьмак аниме
Что еще осталось? Полнометражный фильм?
Полнометражный фильм есть
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)22.01.2020 21:32:39
Ведьмак книги
Ведьмак сериалы
Ведьмак игры
Ведьмак комиксы
Ведьмак аниме
Что еще осталось? Полнометражный фильм?
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