«Ведьмак: Кошмар волка» – новый анимационный фильм от Netflix

В прошлом месяце компания Netflix выпустила сериал «Ведьмак», который еще до премьеры был продлен на второй сезон. Сегодня же она анонсировала еще одно творение в аналогичной вселенной – анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка».

Созданием проекта занимается корейская команда Studio Mir, что также отметилась работами «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник». За сценарий отвечает Бо ДеМайо – автор третьего эпизода сериала «Ведьмак». Сама Лорен Хиссрик, являющаяся шоураннером сериала, будет приглядывать за ходом разработки мультфильма.

«Ведьмак: Кошмар волка» призван расширить мифологию основного шоу. В центре событий окажется нависшая над всем Континентом новая угроза. Дата релиза пока неизвестна.



