Анонсирована европейская коллекционка Resident Evil 3 Remake

Только что компания Capcom представила европейский вариант коллекционного издания новой Resident Evil 3 Remake. Сборник аналогичен комплекту для рынков США, а приобрести его можно будет только для PS4 и Xbox One в день релиза игры.

Цена Resident Evil 3 Collector’s Edition – 215 фунтов (около 18 тысяч рублей). Внутри коллекционки обнаружатся карта Раккун-Сити, саундтрек на двух CD, артбук, стильная обложка, упаковка в виде сундука из игры, а также шикарная фигурка Джилл Валентайн высотой 28 сантиметров.

Премьера Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.



