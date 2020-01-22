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Mypulse Опубликовал Mypulse 3
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Анонсирована европейская коллекционка Resident Evil 3 Remake

Опубликовано: 22.01.2020 19:22:31
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Только что компания Capcom представила европейский вариант коллекционного издания новой Resident Evil 3 Remake. Сборник аналогичен комплекту для рынков США, а приобрести его можно будет только для PS4 и Xbox One в день релиза игры.

Цена Resident Evil 3 Collector’s Edition – 215 фунтов (около 18 тысяч рублей). Внутри коллекционки обнаружатся карта Раккун-Сити, саундтрек на двух CD, артбук, стильная обложка, упаковка в виде сундука из игры, а также шикарная фигурка Джилл Валентайн высотой 28 сантиметров.

Премьера Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.

 

Resident Evil 3 Remake коллекционное издание

 

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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 10:00:17
Что-то я не особо вдохновился. Издание действительно практически ничем не отличается от аналогичных в Штатах и Азии, а ценник для Европы при этом умудрились накрутить. 215 фунтов на фоне 180 долларов. Хм... Хотя я не исключаю, что такой ценник инициатива самого английского магазина GAME, с которого, судя по всему, и взята цифра. Надо будет другие европейские магазины помониторить на этот счет. Но один фиг в этот раз не стали заморачиваться и проявлять фантазию в отличии от коллекционки RE2, которая была побогаче на содержимое чем в других регионах. Могли бы уж какой-нибудь вшивенький стилбук докинуть вместо лентикулярной обложки.sad
Игровой разум
Прометей (уровень 29)22.01.2020 20:39:04
рассвет писал(а):
а где же ее юбка из оригинала re3 на соньку?
Классические костюмы для Джилл и Карлоса являются бонусами за предзаказ.
Капитан
рассвет (уровень 15)22.01.2020 19:39:01
а где же ее юбка из оригинала re3 на соньку?
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