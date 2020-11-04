В Xbox Series S под игры отведено лишь 364 Гбайт

Пользователь форума Reddit под псевдонимом spead20 уже стал счастливым обладателем Xbox Series S. Ему по ошибке доставили консоль за неделю до старта продаж, поэтому геймер смог поделиться любопытной информацией. Оказывается, в младшей приставке нового поколения Microsoft под игры отведено лишь 364 Гбайт, а еще 148 Гбайт зарезервировано под систему. Учитывая размеры современных проектов, места слишком мало.
Благо в Xbox Series S можно расширить внутреннее хранилище. Для этого необходимо купить специальную карту памяти от компании Seagate на 1 Тбайт. Ее стоимость составляет $220. Любопытно, что приобретение консоли вместе с картой обойдется дороже, чем Xbox Series X.
Новые Xbox поступят в продажу не территории СНГ 10 ноября.