В Xbox Series S под игры отведено лишь 364 Гбайт

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Пользователь форума Reddit под псевдонимом spead20 уже стал счастливым обладателем Xbox Series S. Ему по ошибке доставили консоль за неделю до старта продаж, поэтому геймер смог поделиться любопытной информацией. Оказывается, в младшей приставке нового поколения Microsoft под игры отведено лишь 364 Гбайт, а еще 148 Гбайт зарезервировано под систему. Учитывая размеры современных проектов, места слишком мало.

Благо в Xbox Series S можно расширить внутреннее хранилище. Для этого необходимо купить специальную карту памяти от компании Seagate на 1 Тбайт. Ее стоимость составляет $220. Любопытно, что приобретение консоли вместе с картой обойдется дороже, чем Xbox Series X.

Новые Xbox поступят в продажу не территории СНГ 10 ноября.