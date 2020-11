В Immortals Fenyx Rising нельзя сразу идти убивать финального босса

Грядущий приключенческий боевик Immortals Fenyx Rising от Ubisoft часто сравнивают с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Оно и не странно, ведь в игре французского издательства есть много элементов, которые отсылают к хиту Nintendo. Однако в одном они точно отличаются: в Fenyx Rising после вступительной части нельзя отправиться драться с финальным боссом.

Об этом рассказал директор проекта Скотт Филлипс в сессии ответов на вопросы. Руководитель заявил, что добавление такого элемента помешало бы разработчикам выстроить повествование и правильно расставить акценты в завершающей части истории.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.