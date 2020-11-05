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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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В Immortals Fenyx Rising нельзя сразу идти убивать финального босса

Опубликовано: 11 час. 49 мин. назад
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Грядущий приключенческий боевик Immortals Fenyx Rising от Ubisoft часто сравнивают с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Оно и не странно, ведь в игре французского издательства есть много элементов, которые отсылают к хиту Nintendo. Однако в одном они точно отличаются: в Fenyx Rising после вступительной части нельзя отправиться драться с финальным боссом.

Об этом рассказал директор проекта Скотт Филлипс в сессии ответов на вопросы. Руководитель заявил, что добавление такого элемента помешало бы разработчикам выстроить повествование и правильно расставить акценты в завершающей части истории.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

 

 

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новыестарые3 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 54 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
А в чем вообще был бы смысл такой возможности? Ладно, взять, к примеру, DМC5 или Sekiro, где сюжетно мы встречаем очень сильного врага в начале игры и по сценарию должны проиграть. Там разработчики оставили возможность при должной сноровке таки завалить гада и увидеть забавные пасхалки - но не более.
Что-то типа теста своего скилла для повторного прохождения, как в botw. Правда, в случае с юбисофт-мучильнями на 150 часов вопросиков, повторное прохождение - это какой-то отдельный суровый вид мазохизма.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)9 час. 19 мин. назад
А в чем вообще был бы смысл такой возможности? Ладно, взять, к примеру, DМC5 или Sekiro, где сюжетно мы встречаем очень сильного врага в начале игры и по сценарию должны проиграть. Там разработчики оставили возможность при должной сноровке таки завалить гада и увидеть забавные пасхалки - но не более.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11 час. 37 мин. назад
scare2 вот же блин.. наверно это отпугнёт тысячи желающих поиграть dirol
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