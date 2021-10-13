В Rocket League пройдет праздничный кроссовер с DC

К грядущему Хэллоуину разработчики из Psyonix приготовили для популярной аркады Rocket League новый ивент. Его анонсировали в свежем трейлере.

С 14-го октября по 1 ноября в футбольной гонке пройдет кроссовер с вселенной комиксов DC. В игру вернется Бэтмобиль, матчи будут проходить на новой тематической арене, а для кастомизации станут доступны образы, вдохновленные внешним видом каноничных персонажей произведений о приключениях человека-летучей мыши.

Rocket League доступна на PC, Xbox One, PS 4 и Nintendo Switch.