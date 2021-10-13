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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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По мотивам System Shock снимут сериал

Опубликовано: 4 час. 17 мин. назад
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Стриминговая платформа Вinge cовместно с Nightdive Studios paботает над экранизацией научно-фантастического приключения System Shock. Продюсерами сериала станут Стивен Кик, глава студии Nightdive, которая в данный момент работает над ремейком System Shock и ремастером System Shock 2, и Аллан Унгар, известный геймерам по короткометражной адаптации Uncharted c Hейтаном Филлионом в главной роли.

System Shock — это шутер от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. История разворачивается в 2072 году и повествует о молодом безымянном хакере, взломавшем защиту орбитальной станции Цитадель. Станция управляется искусственным интеллектом по имени SHODAN, который выходит из-под контроля и, решив захватить Землю, уничтожает большую часть персонала, а остальных превращает в своих послушных марионеток. Разработкой игры занимался небезызвестный продюсер Уоррен Спектор, создатель первых частей игр серии Deus Ex.

Авторы обещают сохранить в сериале напряженную атмосферу оригинала. Дата выхода экранизации пока не известна, но на скорый выход рассчитывать не стоит: стриминговый сервис запустится только в 2022 году.

 

 

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