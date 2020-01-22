В раннем доступе появилась Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure

Студия Branching Narrative отправила в релиз приключенческую игру Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure. Новинка основана на книге Deathtrap Dungeon из серии Fighting Fantasy от автора Яна Ливингстона.

Сейчас Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure присутствует лишь на PC в раннем доступе Steam. Премьера финальной версии состоится где-то через 1-2 месяца. Также игра должна посетить PS4, Xbox One, Android и iOS.

В Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure вам предстоит поучаствовать в интерактивном и опасном путешествии, куратором которого является популярный актер Эдди Марсан. Принимая различные решения, вы сможете пережить по-настоящему уникальное приключение.