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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Для Lost Ark вышло обновление «Сильмаэль»

Опубликовано: 27 мин. назад
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Сегодня локализованная версия MMORPG Lost Ark получила масштабное обновление под названием «Сильмаэль». Пользователи PC могут абсолютно бесплатно оценить два новых режима, карточные битвы, улучшенные рейды и другое.

В «Битве Гильдий» геймерам предстоит сражаться друг с другом на поле боя, зарабатывая победные очки посредством захвата точек и уничтожения противников. В «Ликвидации» же нужно будет на скорость зачищать специальные зоны (всего 7 штук) и убивать огромных боссов.

Не менее интересной новинкой «Сильмаэля» стали карточные битвы. В этом PvE-режиме необходимо коллекционировать карты, составлять целые колоды и проводить матчи с разбросанными по миру NPC.

Также апдейт привнес в Lost Ark локации Большой ледник, Штаб-квартира «Розы ветров» и Аквилон. Появились еженедельный рейд с Хранителями, мировой босс Тень Чо-Ю (область Аньшу), новые занятия и экипировка.

Silmael Update Release Trailer [RUS]
Играть в Lost Ark
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