Для Lost Ark вышло обновление «Сильмаэль»

Сегодня локализованная версия MMORPG Lost Ark получила масштабное обновление под названием «Сильмаэль». Пользователи PC могут абсолютно бесплатно оценить два новых режима, карточные битвы, улучшенные рейды и другое.

В «Битве Гильдий» геймерам предстоит сражаться друг с другом на поле боя, зарабатывая победные очки посредством захвата точек и уничтожения противников. В «Ликвидации» же нужно будет на скорость зачищать специальные зоны (всего 7 штук) и убивать огромных боссов.

Не менее интересной новинкой «Сильмаэля» стали карточные битвы. В этом PvE-режиме необходимо коллекционировать карты, составлять целые колоды и проводить матчи с разбросанными по миру NPC.

Также апдейт привнес в Lost Ark локации Большой ледник, Штаб-квартира «Розы ветров» и Аквилон. Появились еженедельный рейд с Хранителями, мировой босс Тень Чо-Ю (область Аньшу), новые занятия и экипировка.