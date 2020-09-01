В Marvel’s Avengers появится Кейт Бишоп

Разработчики из Crystal Dynamics и Eidos Montreal рассказали, что в Marvel’s Avengers после релиза появится новый персонаж – Кейт Бишоп. Она станет вторым Соколиным Глазом. Оригинальная версия супергероя, Клин Бартон, тоже заглянет в проект. Согласно комиксам, именно этот персонаж научил всему Кейт.

В Marvel’s Avengers девушка получит собственную операцию, события которой разворачиваются после основной сюжетной линии. При игре за супергероиню пользователи столкнутся с новым злодеем. Клинт Бартон, кстати, тоже обзаведется персональным заданием, когда его добавят в проект.

Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже она доберется до консолей следующего поколения.