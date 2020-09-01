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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трассировка лучей в Watch Dogs: Legion

Опубликовано: 1 час. 18 мин. назад
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Компании NVDIA и Ubisoft на прошедшей презентации видеокарт RTX 30-й серии показали публике новый трейлер Watch Dogs: Legion. Он посвящен поддержке трассировки лучей и технологии DLSS в будущем проекте французского издательства.

Свежий трейлер по большей части показывает игровую версию Лондона из Watch Dogs: Legion. По городу летают дроны и ездят машины, а полиция арестовывает граждан. Параллельно зрителям демонстрируют реализацию и преимущества рейтрейсинга в грядущей игре.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже проект появится на PS5 и Xbox Series X.

Welcome to London Trailer [RUS]
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