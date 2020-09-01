Трассировка лучей в Watch Dogs: Legion

Компании NVDIA и Ubisoft на прошедшей презентации видеокарт RTX 30-й серии показали публике новый трейлер Watch Dogs: Legion. Он посвящен поддержке трассировки лучей и технологии DLSS в будущем проекте французского издательства.

Свежий трейлер по большей части показывает игровую версию Лондона из Watch Dogs: Legion. По городу летают дроны и ездят машины, а полиция арестовывает граждан. Параллельно зрителям демонстрируют реализацию и преимущества рейтрейсинга в грядущей игре.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже проект появится на PS5 и Xbox Series X.