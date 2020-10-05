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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6
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В Immortals Fenyx Rising будут микротранзакции

Опубликовано: 05.10.2020 17:22:03
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Недавно австралийская комиссия присвоила возрастной рейтинг М (18+) Immortals Fenyx Rising – песочнице в открытом мире от Ubisoft, вдохновленной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В описании агентство указало на один очень интересный момент. Оказывается, в грядущем творении французского издательства будут микротранзакции.

Австралийская комиссия упомянула фразу «внутригровые покупки», а значит – в Immortals Fenyx Rising реализован магазин. Правда, пока непонятно, какие предметы там планируют продавать. Это может быть как косметика, так и товары, дающие геймплейные преимущества.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.

 

 

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BlackSite11 (уровень 28)вчера, 20:08:23
Сообщение отредактировано пользователем 05.10.2020 20:11:06
andystorm писал(а):
Один вопрос: почему 18+ если во время геймплея на показали рейтинг 12+?
Добавление микротранзакций влечет за собой сломленную психику, яркую агрессию, нецензурную брань и желание убивать.
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)вчера, 19:33:36
Сколько боли ... и ненависти ... в одном слове - "микротранзакции" ..., будем выбивать очки и ...
Геймер со стажем
andystorm (уровень 7)05.10.2020 18:50:41
Один вопрос: почему 18+ если во время геймплея на показали рейтинг 12+?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)05.10.2020 17:49:10
Avtor-avtora писал(а):
Правильно.. надо было ещё одного ассасина пилить вместо клона Ботвы biggrin
Ты Вальгаллу сначала пройди с её бесконечными вопросиками, опять на года растянется, еще и 50 сюжетных DLC будут пилить)
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)05.10.2020 17:47:02
Mas7er писал(а):
На фоне выхода бесплатной Genshin Impact это просто выстрел себе в голову от Ubisoft.
Правильно.. надо было ещё одного ассасина пилить вместо клона Ботвы biggrin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)05.10.2020 17:32:06
На фоне выхода бесплатной Genshin Impact это просто выстрел себе в голову от Ubisoft.
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