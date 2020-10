В Immortals Fenyx Rising будут микротранзакции

Недавно австралийская комиссия присвоила возрастной рейтинг М (18+) Immortals Fenyx Rising – песочнице в открытом мире от Ubisoft, вдохновленной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В описании агентство указало на один очень интересный момент. Оказывается, в грядущем творении французского издательства будут микротранзакции.

Австралийская комиссия упомянула фразу «внутригровые покупки», а значит – в Immortals Fenyx Rising реализован магазин. Правда, пока непонятно, какие предметы там планируют продавать. Это может быть как косметика, так и товары, дающие геймплейные преимущества.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.