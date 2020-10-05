Никаких переносов: Cyberpunk 2077 ушла на золото

CD Projekt RED сделала крайне важное заявление на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter. Разработчики сообщили, что их грядущая игра ушла на золото. Это значит следующее: мастер-диск с финальной сборкой готов к созданию множества копий, которые и появятся на полках магазинов в цифровом и физическом изданиях.

Теперь-то фанаты Cyberpunk 2077 уже точно могут выдохнуть: проект больше не перенесут.

Напомним: горячо ожидаемый ролевой боевик от CD Projekt RED выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. После релиза игра будет доступна на PS5, Xbox Series X и Series S по обратной совместимости. Полноценные версии Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения появятся уже в 2021 году.