НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
30298350
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (45)Блоги (11)Видео (15)Скриншоты (19)Статьи (1)Геймарт (12)Обои (3)Похожие игры (3)

Никаких переносов: Cyberpunk 2077 ушла на золото

Опубликовано: 05.10.2020 17:00:38
Поделиться:  

CD Projekt RED сделала крайне важное заявление на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter. Разработчики сообщили, что их грядущая игра ушла на золото. Это значит следующее: мастер-диск с финальной сборкой готов к созданию множества копий, которые и появятся на полках магазинов в цифровом и физическом изданиях.

Теперь-то фанаты Cyberpunk 2077 уже точно могут выдохнуть: проект больше не перенесут.

Напомним: горячо ожидаемый ролевой боевик от CD Projekt RED выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. После релиза игра будет доступна на PS5, Xbox Series X и Series S по обратной совместимости. Полноценные версии Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения появятся уже в 2021 году.

Вам также может быть интересно
Вот это поворот: Microsoft купила ZeniMax Media, включая Bethesda Softworks Microsoft сделала крупный шаг на пути к повышению популярности бренда Xbox среди игроков. Она приобрела ZeniMax Media – материнскую компанию издательства Bethesda Softworks. Это значит, что теперь корпорация... Вот это поворот: Microsoft купила ZeniMax Media, включая Bethesda Softworks Оценки и релизный трейлер Mafia: Definitive Edition Недавно спало эмбарго на публикацию обзоров Mafia: Definitive Edition, и западные издания выложили свои рецензии. Критики разошлись во мнении касательно ремейка первой части франшизы. Одни журналисты выставили... Оценки и релизный трейлер Mafia: Definitive Edition
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
27 мин. назад1Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of Calamity 2 час. 18 мин. назад0Larian Studios дала уточнение касательно размера Baldur's Gate III 2 час. 29 мин. назад0Новый трейлер Yakuza: Like a Dragon 05.10.2020 18:44:3110Анонсирован ремастер Need For Speed: Hot Pursuit 05.10.2020 17:43:360Дата релиза кооперативного режима для Ghost of Tsushima 05.10.2020 17:22:036В Immortals Fenyx Rising будут микротранзакции 05.10.2020 17:00:380Никаких переносов: Cyberpunk 2077 ушла на золото
Новости игр
Дата релиза кооперативного режима для Ghost of TsushimaИГРЫ Дата релиза кооперативного режима для Ghost of Tsushima Sucker Punch Productions и Sony объявили дату релиза обновления 1.1 для Ghost of Tsushima. Оно выйдет уже 16 октября и добавит в проект кооперативный режим, который получил название Legends... Релиз World of Warcraft: Shadowlands откладываетсяИГРЫ Релиз World of Warcraft: Shadowlands откладывается Компания Blizzard сообщила неприятную новость для тех, кто ждал в этом месяце дополнение Shadowlands для World of Warcraft. С 27 октября его релиз переехал на неопределенный срок, но разработчики уверяют, что аддон... Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of CalamityИГРЫ Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В кратком ролике зрителям демонстрируют знакомых фанатам серии персонажей, которые выступят против Бедствия Ганона...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Демонстрация геймплея Amnesia: RebirthCtrl + стрелка вправо