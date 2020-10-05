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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза кооперативного режима для Ghost of Tsushima

Опубликовано: 05.10.2020 17:43:36
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Sucker Punch Productions и Sony объявили дату релиза обновления 1.1 для Ghost of Tsushima. Оно выйдет уже 16 октября и добавит в проект кооперативный режим, который получил название Legends. В нем пользователи смогут перевоплотиться в одного из четырех легендарных воинов Цусимы и сразиться с врагами.

Совместно геймеры будут выполнять задания, ходить в рейд или отбиваться от волн противников, разнообразие которых должно вырасти с выпуском грядущего обновления.

Вместе с Legends в Ghost of Tsushima появится режим «Новая игра+» и несколько улучшений в одиночной кампании.

Version 1.1 Update Trailer
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