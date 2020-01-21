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Подробности и дата релиза нового апдейта для Ghost Recon Breakpoint

Опубликовано: вчера, 17:48:36
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Недавно Ubisoft рассказала об особенностях грядущего обновления 1.1.0 для Ghost Recon Breakpoint. Новым апдейтом компания собирается исправить многочисленные баги игры и добавить свежий контент. Его релиз состоится до конца января 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Так, обновление 1.1.0 улучшит систему ночного видения, скорректирует баланс выносливости в PvP, ослабит класс «Стрелок», сделает искусственный интеллект более умным, введет возможность переключать кратность цифрового прицела, а также позволит снижать издаваемые персонажами звуки в Эдгине.

В этом же месяце в Ghost Recon Breakpoint начнется событие «Терминатор». В игре появятся сам киборг, дополнительные пушки, новые машины, спецзадания, улучшения и вещи для кастомизации.

 

Ghost Recon Breakpoint картинка

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