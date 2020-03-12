Вертолетный шутер Comanche приземляется в раннем доступе Steam

Издательство THQ Nordic и команда Nukklear опубликовали трейлер к грядущему выходу вертолетного шутера Comanche в раннем доступе Steam. Оценить перезапуск классической серии позволят примерно через час.

Стартовая версия Comanche предложит на выбор пять уникальных боевых машин, а также четыре вида дронов, которые будут помогать вертолетам сражаться в небесах. В одиночной кампании обнаружится лишь одно задание, хотя в будущем девелоперы планируют добавить продолжительный сюжет.

Сердцем перезапуска окажется мультиплеерная составляющая. Сетевые сражения будут проходить в различных режимах с собственными задачами для каждой команды. По итогу в течение раннего доступа авторы хотят значительно преобразить игру на основе отзывов сообщества.