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Вертолетный шутер Comanche приземляется в раннем доступе Steam

Опубликовано: 5 час. 55 мин. назад
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Издательство THQ Nordic и команда Nukklear опубликовали трейлер к грядущему выходу вертолетного шутера Comanche в раннем доступе Steam. Оценить перезапуск классической серии позволят примерно через час.

Стартовая версия Comanche предложит на выбор пять уникальных боевых машин, а также четыре вида дронов, которые будут помогать вертолетам сражаться в небесах. В одиночной кампании обнаружится лишь одно задание, хотя в будущем девелоперы планируют добавить продолжительный сюжет.

Сердцем перезапуска окажется мультиплеерная составляющая. Сетевые сражения будут проходить в различных режимах с собственными задачами для каждой команды. По итогу в течение раннего доступа авторы хотят значительно преобразить игру на основе отзывов сообщества.

Early Access Release Trailer
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