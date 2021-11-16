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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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В Far Cry 6 появились Ваас и «Братья-цыплята»

Опубликовано: вчера, 19:06:18
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Сегодня для Far Cry 6 вышло дополнение, позволяющее сыграть за Вааса, знаменитого антагониста третьей части серии. Оно дает возможность погрузиться в глубины разума безумного пирата, детальнее раскрыть его прошлое и вновь прогуляться по некоторым знакомым локациям. Геймплей сочетает элементы rogue-like игры с привычными для шутера механиками. Сначала в руках у главного героя будет лишь пистолет и небольшой запас боеприпасов, но по мере прохождения и перепрохождения арсенал будет расширяться. Ваас будет умирать и проходить задания еще и еще в надежде на то, что результат изменится.

Vaas Insanity - Launch Trailer [RUS]

Кроме того, вместе с DLC в игре появились наборы для кастомизации, вдохновленные сериалом «Breaking Bad». Приодеться можно в каноничный наряд Хайзенберга или в униформу работника «Братьев-цыплят».

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