Состоялся релиз приключенческой песочницы Grow: Song of the Evertree

Grow: Song of the Evertree

Grow: Song of the Evertree NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Сегодня пасторальная адвенчура Grow: Song of the Evertree добралась до релиза. Игра повествует об увядающем мире Аларии, в котором пользователям в роли последнего представителя поколения алхимиков предстоит заняться восстановлением Мирового Древа и множества его миров. Каждый листочек Древа представляет собой новый биом, который можно застроить и заселить. В руинах и пещерах скрываются тайны, что позволят обрести утраченные знания. К релизу проекта разработчики из Prideful Sloth выпустили новый трейлер.

