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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Состоялся релиз приключенческой песочницы Grow: Song of the Evertree

Опубликовано: вчера, 17:14:10
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Сегодня пасторальная адвенчура Grow: Song of the Evertree добралась до релиза. Игра повествует об увядающем мире Аларии, в котором пользователям в роли последнего представителя поколения алхимиков предстоит заняться восстановлением Мирового Древа и множества его миров. Каждый листочек Древа представляет собой новый биом, который можно застроить и заселить. В руинах и пещерах скрываются тайны, что позволят обрести утраченные знания. К релизу проекта разработчики из Prideful Sloth выпустили новый трейлер.

Grow: Song of the Evertree доступна на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Launch Trailer
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