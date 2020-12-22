В Epic Games Store раздают Metro 2033 Redux

Наступило время очередной раздачи в Epic Games Store в рамках новогодней акции. До 23 декабря, 19:00 по московскому времени (18:00 по Киеву) пользователи вольны добавить в свою библиотеку Metro 2033 Redux. Следующей бесплатной игрой в EGS, согласно подтвердившейся утечке, станет Tropico 5.

Metro 2033 – шутер с элементами хоррора от украинской студии 4A Games и THQ. В проекте рассказывается история главного героя по имени Артем, который должен пройти через весь московский метрополитен к Полису, чтобы попросить помощи в спасении родной станции, «ВДНХ».