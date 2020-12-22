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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6
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В Epic Games Store раздают Metro 2033 Redux

Опубликовано: 22.12.2020 18:37:08
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Наступило время очередной раздачи в Epic Games Store в рамках новогодней акции. До 23 декабря, 19:00 по московскому времени (18:00 по Киеву) пользователи вольны добавить в свою библиотеку Metro 2033 Redux. Следующей бесплатной игрой в EGS, согласно подтвердившейся утечке, станет Tropico 5.

Metro 2033 – шутер с элементами хоррора от украинской студии 4A Games и THQ. В проекте рассказывается история главного героя по имени Артем, который должен пройти через весь московский метрополитен к Полису, чтобы попросить помощи в спасении родной станции, «ВДНХ».

 

 

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Игровой разум
popc (уровень 16)8 час. 49 мин. назад
Nevezychiy писал(а):
Лет через 5 в ЕГС наверно и Киберпанк раздавать будут biggrin, он так же никому не нужен будет dirol
Че это никому, как раз к тому времени может и отполируют игру, поиграем без баговbiggrin
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)11 час. 4 мин. назад
Лет через 5 в ЕГС наверно и Киберпанк раздавать будут biggrin, он так же никому не нужен будет dirol
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)вчера, 10:13:46
Спасибо, жду новой информации. Пусть будет и в цифровом варианте.smile
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)22.12.2020 22:51:35
А будет хоть одна не бесплатная игра? Смысл от этих раздач EGS? Ничего интересного пока не видел.
Игровой разум
Feliks (уровень 27)22.12.2020 22:43:23
СанчЕ писал(а):
Хммм, уже вроде второй раз ее раздают scratch_ones_head
там еще две игры-повтора будут, кажись, если верить списку.
Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)22.12.2020 19:43:02
Хммм, уже вроде второй раз ее раздают scratch_ones_head
Игровые новoсти
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