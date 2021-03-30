В Enlisted скоро начнется открытый бета-тест

Gaijin Entertainment объявили о том, что онлайн-шутер Enlisted скоро перейдет в стадию открытого бета-тестирования. Состоится это 8 апреля, а пока в игре идет ЗБТ. По его итогам разработчики внесли в проект множество изменений, среди которых улучшение искусственного интеллекта бойцов, баланс оружия и техники, реформа системы получения нового вооружения и другое.

Для ОБТ Enlisted разработчики значительно переработали мета-игру и добавили новые миссии, технику и оружие. Арсенал пополнится американским истребителем P-38J, советским минометом РМ-50, немецким танком Pz.Kpfw. IV Ausf. H. и другими историческими образцами.