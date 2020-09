В EGS раздают Watch Dogs 2 и Football Manager 2020

В магазине Epic Games Store стартовала раздача сразу трех игр – Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man!. Любой желающий может зайти на площадку и добавить указанные игры в свою библиотеку. Акция продлится до 24 сентября, 18:00 по Москве/Киеву. Затем начнется раздача RollerCoaster Tycoon 3.

Watch Dogs 2 – это экшен в открытом мире, который рассказывает историю Маркуса Холлоуэйя. Он вступил в хакерскую группировку DedSec и вместе с ней бросил вызов коррумпированным властям Сан-Франциско.

Football Manager 2020 – симулятор менеджера футбольной команды, в котором нужно возглавить любой коллектив и привести его к успеху.

Stick It To The Man! – забавная двухмерная головоломка о главном герое по имени Рэй, который попал в нелепое происшествие и должен справиться с его последствиями.