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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS раздают Watch Dogs 2 и Football Manager 2020

Опубликовано: 4 час. 23 мин. назад
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В магазине Epic Games Store стартовала раздача сразу трех игр – Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man!. Любой желающий может зайти на площадку и добавить указанные игры в свою библиотеку. Акция продлится до 24 сентября, 18:00 по Москве/Киеву. Затем начнется раздача RollerCoaster Tycoon 3.

Watch Dogs 2 – это экшен в открытом мире, который рассказывает историю Маркуса Холлоуэйя. Он вступил в хакерскую группировку DedSec и вместе с ней бросил вызов коррумпированным властям Сан-Франциско.

Football Manager 2020 – симулятор менеджера футбольной команды, в котором нужно возглавить любой коллектив и привести его к успеху.

Stick It To The Man! – забавная двухмерная головоломка о главном герое по имени Рэй, который попал в нелепое происшествие и должен справиться с его последствиями.

 

 

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