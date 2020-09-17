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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Короткометражка по World of Warcraft: Shadowlands, посвященная Ревендрету

Опубликовано: 2 час. 49 мин. назад
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Компания Blizzard Entertainment выпустила очередную короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands. На этот раз ролик с рисованной стилистикой посвятили Ревендрету – царству в Темных Землях, где всем заправляют вентиры во главе с Кель’тасом Солнечным Скитальцем.

В этот регион попадают греховные души, преисполненные гордыней. Их очищают с помощью пыток и невыносимых мук, что, судя по ролику, нравится вентирам. Ревендрет представляет собою самое мрачное и зловещее царство в Темных Землях.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября 2020 года на ПК.

Shadowlands Afterlives: Revendreth [RUS]
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