НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
24919
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (4)Видео (4)Скриншоты (9)

Гангстерские противостояния и дата релиза в трейлере Empire of Sin

Опубликовано: 5 час. 23 мин. назад
Поделиться:  

Разработчики из Romero Games и издательство Paradox Interactive опубликовали новый трейлер тактической стратегии с элементами менеджмента Empire of Sin. Свежий ролик содержит кадры с игровым процессом, демонстрирует противостояния гангстеров и раскрывает дату релиза. Проект выйдет 1 декабря 2020 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Предварительные заказы Empire of Sin уже открылись на всех платформах.

Новое видео показывает столкновение Голди, возглавляющей «Предсказателей», и самого Аль Капоне. Зрителям также демонстрируют путешествия по локациям, сражения и управленческие элементы. При прохождении игроки будут взымать дань и руководить разнообразными заведениями.

Pre-order Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
Объявлена дата выхода и цена PlayStation 5 Во время PlayStation 5 Showcase было объявлено то, чего ждали многие геймеры по всему миру. Компания Sony официально представила цену и дату релиза консоли следующего поколения... Объявлена дата выхода и цена PlayStation 5 Анонсирована новая Final Fantasy Трансляцию Playstation 5 Showcase открыл анонс новой части Final Fantasy. И нет, это не второй эпизод ремейка Final Fantasy VII, а совершенно новая Final Fantasy XVI. В продемонстрированном дебютной трейлере показаны... Анонсирована новая Final Fantasy
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 48 мин. назад0Короткометражка по World of Warcraft: Shadowlands, посвященная Ревендрету 4 час. 22 мин. назад0В EGS раздают Watch Dogs 2 и Football Manager 2020 5 час. 23 мин. назад0Гангстерские противостояния и дата релиза в трейлере Empire of Sin 6 час. 1 мин. назад1Для Nintendo Switch анонсированы две эксклюзивные игры из серии Monster Hunter 6 час. 27 мин. назад0Ограбление банка и бутлегерство в новом трейлере Mafia: Definitive Edition 6 час. 52 мин. назад0Sony планирует поддерживать PS4 еще три-четыре года 7 час. 21 мин. назад5От 4299 рублей: Sony объявила цены в России на свои игры для PS5
Новости игр
От 4299 рублей: Sony объявила цены в России на свои игры для PS5ИГРЫ От 4299 рублей: Sony объявила цены в России на свои игры для PS5 Sony сообщила цены в России на свои игры следующего поколения для PlayStation 5. Речь о проектах из стартовой линейки, которую объявили вчера на презентации компании. Итак, за грядущие произведения придется выложить... Короткометражка по World of Warcraft: Shadowlands, посвященная РевендретуИГРЫ Короткометражка по World of Warcraft: Shadowlands, посвященная Ревендрету Компания Blizzard Entertainment выпустила очередную короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands. На этот раз ролик с рисованной стилистикой посвятили Ревендрету – царству в Темных Землях, где всем заправляют вентиры... Двух зайцев одним выстрелом – новый трейлер DeathloopИГРЫ Двух зайцев одним выстрелом – новый трейлер Deathloop Новый трейлер игрового процесса Deathloop демонстрирует, как главный герой может подстроить происходящее в виртуальном мире, чтобы достичь, казалось бы, невозможной цели – ликвидировать 8 целей за 24 часа...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Для Nintendo Switch анонсированы две эксклюзивные игры из серии Monster HunterCtrl + стрелка вправо