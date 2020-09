Гангстерские противостояния и дата релиза в трейлере Empire of Sin

Empire of Sin

Empire of Sin NSwitch / PS4 / XOne / ПК / Mac

Разработчики из Romero Games и издательство Paradox Interactive опубликовали новый трейлер тактической стратегии с элементами менеджмента Empire of Sin. Свежий ролик содержит кадры с игровым процессом, демонстрирует противостояния гангстеров и раскрывает дату релиза. Проект выйдет 1 декабря 2020 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Предварительные заказы Empire of Sin уже открылись на всех платформах.

Новое видео показывает столкновение Голди, возглавляющей «Предсказателей», и самого Аль Капоне. Зрителям также демонстрируют путешествия по локациям, сражения и управленческие элементы. При прохождении игроки будут взымать дань и руководить разнообразными заведениями.