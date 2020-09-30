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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Утечка: расписание трех будущих распродаж в Steam

Опубликовано: вчера, 16:34:27, Sailas77
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Valve никогда не сообщает о распродажах в Steam заблаговременно, но почти всегда происходят утечки, касающиеся этой темы. Сейчас произошел как раз такой случай: в Сети появилось расписание трех будущих акций в самом популярном сервисе цифровой дистрибуции игр на ПК. Если пользователи хотят сэкономить на покупке разнообразных проектов, то им стоит запомнить указанные даты.

Информация поступила от сайта Steam Database. На официальном аккаунте ресурса в Twitter появилась публикация с расписанием распродаж. Итак, акция в честь Хэллоуина стартует 29 октября и продлится до 2 ноября. Осенняя распродажа будет радовать пользователей немного дольше: с 25 ноября по 1 декабря. Однако самой длинной станет зимняя акция. Она пройдет с 22 декабря по 5 января. Наверняка каждый период снижения цен будет сопровождаться дополнительными активностями в Steam.

 

 

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