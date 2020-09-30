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Sailas77 Опубликовал Sailas77 10
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Создатели Cyberpunk перерабатывают, но получат вознаграждение

Опубликовано: вчера, 16:51:59
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Сегодня CD Projekt RED попала в очередной небольшой скандал. Известный инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники заявил, что разработчики из польской студии вынуждены трудиться шесть дней в неделю. Такие меры пришлось предпринять ради своевременного выпуска Cyberpunk 2077.

Любопытно, что руководство CDPR не стало отмалчиваться. Глава компании Адам Бадовский подтвердил переработки, но также сообщил о подготовленном вознаграждении для сотрудников. Весь коллектив создателей Cyberpunk 2077 получит 10 % от прибыли, которую принесет игра. Теперь остается только похвалить CD Projekt RED за их подход и открытость перед сообществом.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже проект заглянет на консоли нового поколения.

 

 

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)51 мин. назад
Sailas77 писал(а):
В фин отчете редов сказано, что стартует она в октябре. Так что еще предзаказы попрут.
Стартовала
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)5 час. 36 мин. назад
Шесть дней пашут землю за плугом..... абалдеть, а семь дней не хотите. Я думаю, до последней уборщицы, в накладе никто не остаётся. Давно бы, за столько лет создания игры, "растрезвонили" о бедности сотрудников.
Сегодня купил игру, пусть хотя бы, кто-нибудь покушает из CD Projekt RED.crazy
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 00:46:24
Sailas77 писал(а):
А я и о суперприбыли не говорил.
Так я ж не Вам про предзаказы отвечал, а на сообщение о сравнении доходов с РДР2)
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)вчера, 22:53:10
Mas7er писал(а):
Почему бы и не ориентироваться. Колда тут просто чтоб не обрывать предложение на середине. Посыл был в том, что врядли Киберпанк заработает соизмеримые с RDR2 деньги. Во-первых и бренд не тот, во-вторых, CD Projekt не так популярна в США и Японии (два крупнейших рынка премиальных видеоигр), как Rockstar, в-третьих, у RDR2 в игру уже был встроен онлайн-режим (хотя стартовал он чуть позже релиза), а у Киберпанка это будет некая отдельная игра, толком еще не анонсированная, в эпоху победившего онлайна это один из определяющих факторов.
Я уверен, что Киберпанк хорошо продастся, и уж точно окупится, но по вопросам суперприбыли - это ещё посмотрим.
А я и о суперприбыли не говорил. Она точно окупится дважды и даже трижды, я уверен. Сейчас судить глупо о предзаказах, так как маркетинговая кампания еще не стартовала. В фин отчете редов сказано, что стартует она в октябре. Так что еще предзаказы попрут.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:27:18
Sailas77 писал(а):
Я бы не сильно прямо ориентировался на эти данные.
Почему бы и не ориентироваться. Колда тут просто чтоб не обрывать предложение на середине. Посыл был в том, что врядли Киберпанк заработает соизмеримые с RDR2 деньги. Во-первых и бренд не тот, во-вторых, CD Projekt не так популярна в США и Японии (два крупнейших рынка премиальных видеоигр), как Rockstar, в-третьих, у RDR2 в игру уже был встроен онлайн-режим (хотя стартовал он чуть позже релиза), а у Киберпанка это будет некая отдельная игра, толком еще не анонсированная, в эпоху победившего онлайна это один из определяющих факторов.
Я уверен, что Киберпанк хорошо продастся, и уж точно окупится, но по вопросам суперприбыли - это ещё посмотрим.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 21:08:19
Sailas77 писал(а):
Я бы не сильно прямо ориентировался на эти данные.
Ну а я бы не не ориентировался. Я бы в принципе не очень то был бы и уверен в окупаемости Cyberpunk 2077. По крайней мере, точно не спешил бы в уверенности, что жизнь ее послерелизная будет космической сказкой, когда разрабы выдохнут и полезут купаться в бабках.
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)вчера, 19:17:56
Mas7er писал(а):
В США предзаказы Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One на 31% ниже RDR2 и на 67% ниже Black Ops Cold War (официальная статистика)
Колда всегда в США дикие деньги собирает. Я бы не сильно прямо ориентировался на эти данные. Предзаказы - это такое, люди просто не сильно спешат отдавать деньги. Думаю, на продажах после релиза все выровняется.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 18:38:29
Skyimp писал(а):
предположим игра возьмёт как РДР2 за 2 месяца
В США предзаказы Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One на 31% ниже RDR2 и на 67% ниже Black Ops Cold War (официальная статистика)
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)вчера, 17:38:12
Сообщение отредактировано пользователем 30.09.2020 17:38:42
Бабло будет течь рекой, учитывая что разработчик CD Project
и как они могут игры делать.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)вчера, 17:07:58
А вот тут интересно, предположим игра возьмёт как РДР2 за 2 месяца, предположим за Х возьмём 1.3 миллиарда долларов(именно столько принесла РДР2 за 2 месяца), 10% это получается 130 млн, предположительно в CD Project Red 1100 работников, получается что каждый получит ~118к доляров :D
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