Создатели Cyberpunk перерабатывают, но получат вознаграждение

Сегодня CD Projekt RED попала в очередной небольшой скандал. Известный инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники заявил, что разработчики из польской студии вынуждены трудиться шесть дней в неделю. Такие меры пришлось предпринять ради своевременного выпуска Cyberpunk 2077.

Любопытно, что руководство CDPR не стало отмалчиваться. Глава компании Адам Бадовский подтвердил переработки, но также сообщил о подготовленном вознаграждении для сотрудников. Весь коллектив создателей Cyberpunk 2077 получит 10 % от прибыли, которую принесет игра. Теперь остается только похвалить CD Projekt RED за их подход и открытость перед сообществом.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже проект заглянет на консоли нового поколения.