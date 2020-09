ИГРЫ

Новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity с TGS 2020

Nintendo и Koei Tecmo опубликовали новый трейлер игры Hyrule Warriors: Age of Calamity, что является приквелом к The Legend of Zelda: Breath of the Wild и рассказывает историю о противостоянии Великому Бедствию...