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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Управление подпольной империей в новом трейлере Empire of Sin

Опубликовано: вчера, 20:50:38
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Студия Romero Games и издательство Paradox Interactive опубликовали новый трейлер тактической ролевой игры Empire of Sin. Его посвятили управлению подпольной криминальной империей, которую пользователям предстоит выстроить в Чикаго.

При прохождении проекта необходимо руководить самыми разнообразными заведениями: барами, борделями, казино и так далее. Однако начинать придется с одного предприятия и пивоварни. Дальше пользователям предстоит расширять империю, и зачастую не самыми честными методами.

Empire of Sin выйдет 1 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Management [RUS]
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Игровой разум
popc (уровень 16)3 час. 4 мин. назад
Помню ещё в детстве играл в Чикаго какой-то там год biggrin Классная была игруха, люблю такие. Была бы эта на тысячу дешевле - купил бы сразу. А так считаю, что большеватый для неё ценник загнули. Придётся идти на сами знаете какие сайтыsmile
Игровой разум
Графиня (уровень 24)11 час. 35 мин. назад
Хах. Игра оказывается лучше чем я ожидала вначале. Придется не просто нанимать громил и "захватывать районы и здания", а еще и голову поломать просчитывая ходы.vinsent Теперь мне еще более понятно что там делает Paradox.smile
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