Управление подпольной империей в новом трейлере Empire of Sin

Студия Romero Games и издательство Paradox Interactive опубликовали новый трейлер тактической ролевой игры Empire of Sin. Его посвятили управлению подпольной криминальной империей, которую пользователям предстоит выстроить в Чикаго.

При прохождении проекта необходимо руководить самыми разнообразными заведениями: барами, борделями, казино и так далее. Однако начинать придется с одного предприятия и пивоварни. Дальше пользователям предстоит расширять империю, и зачастую не самыми честными методами.

Empire of Sin выйдет 1 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.