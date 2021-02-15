Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S

Студия 4A Games объявила о выходе Metro Exodus Enhanced Edition – улучшенной версии игры для PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. Это издание отметится поддержкой 4К-разрешения, улучшенной трассировкой лучей, подтянутой оптимизацией шейдеров и возросшей дальностью прорисовки.

Проект также сделали совместимым с DX12, а его техническое состояние значительно подтянули. В Metro Exodus Enhanced Edition разработчики исправили множество разнообразных ошибок и реализовали гораздо более быстрые загрузки. А на PS5 шутер порадует поддержкой особенностей контроллера DualSense.

Издание Enhanced Edition будет бесплатным для владельцев игры на ПК, PS4 и Xbox One.