НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
33544211
Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
89Место:131 / 1599
Общая информацияНовости (33)Блоги (2)Видео (23)Скриншоты (11)ОбзорПохожие игры (8)Достижения

Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S

Опубликовано: 15.02.2021 18:40:53
Поделиться:  

Студия 4A Games объявила о выходе Metro Exodus Enhanced Edition – улучшенной версии игры для PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. Это издание отметится поддержкой 4К-разрешения, улучшенной трассировкой лучей, подтянутой оптимизацией шейдеров и возросшей дальностью прорисовки.

Проект также сделали совместимым с DX12, а его техническое состояние значительно подтянули. В Metro Exodus Enhanced Edition разработчики исправили множество разнообразных ошибок и реализовали гораздо более быстрые загрузки. А на PS5 шутер порадует поддержкой особенностей контроллера DualSense.

Издание Enhanced Edition будет бесплатным для владельцев игры на ПК, PS4 и Xbox One.

 

 

Вам также может быть интересно
World of Tanks появится в Steam Wargaming объявила о том, что в конце 2021 года World of Tanks впервые появится в Steam, где будет доступен весь контент. Обладатели как обычной, так и Steam-версии смогут сражаться между собой в PvP-боях на одних и тех же серверах... World of Tanks появится в Steam Анонсирована Total War: Warhammer III Студия Creative Assembly и издательство SEGA представили стратегию Total War: Warhammer III. В дебютном кинематографическом ролике показывается, как одна из героинь читает письмо отца... Анонсирована Total War: Warhammer III
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Идеальный футболист
Gerrard (уровень 18)11 час. 48 мин. назад
А какого числа выйдет - неизвестно?

Добавлено позже:
Gerrard писал(а):
А какого числа выйдет - неизвестно?
Чекнул в инете, вроде как под лето выпустят. И будет эта обнова актуальна онли для обладателей rtx-карточек.
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)вчера, 06:19:34
Мда.... производство и сотрудники не должны бездельничать...shok
Как по мне: Castle Wolfenstein, кто б нибудь замутил иль хотьбы Wolfenstein 3D.
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 06:07:13
м-да уж, больше улучшать вообще нечего, лучше бы новую игру побыстрее делали
Игровые новoсти
8 час. 13 мин. назад0Дата релиза Marvel's Avengers на PS5, Xbox Series X и S 9 час. 2 мин. назад0Релиз MMO New World перенесли 15.02.2021 18:40:533Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S 12.02.2021 17:26:133Новый трейлер западной версии Persona 5 Strikers 12.02.2021 17:07:475Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139... 11.02.2021 22:33:152Тизер геймплея Sherlock Holmes: Chapter One 11.02.2021 21:51:440Новый трейлер Chivalry II
Новости игр
Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGSИГРЫ Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Издательство Square Enix анонсировало выход основных игр серии Kingdom Hearts на персональных компьютерах – эксклюзивно в Epic Games Store. Компания выпустит в упомянутом сервисе Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix... Новый трейлер западной версии Persona 5 StrikersИГРЫ Новый трейлер западной версии Persona 5 Strikers Несмотря на то, что Сети уже появились обзоры западной версии Persona 5 Strikers, издательство SEGA и студия Atlus не прекращают рекламировать проект. Они выпустили очередной трейлер, в котором продемонстрировали... Анонс даты релиза Ratchet & Clank: Rift ApartИГРЫ Анонс даты релиза Ratchet & Clank: Rift Apart Разработчики из Insomniac Games при поддержке издательства Sony Interactive Entertainment сообщили дату релиза Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня 2021 года в качестве эксклюзива PlayStation 5...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый трейлер западной версии Persona 5 StrikersCtrl + стрелка вправо