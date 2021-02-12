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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Новый трейлер западной версии Persona 5 Strikers

Опубликовано: 12.02.2021 17:26:13
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Несмотря на то, что Сети уже появились обзоры западной версии Persona 5 Strikers, издательство SEGA и студия Atlus не прекращают рекламировать проект. Они выпустили очередной трейлер, в котором продемонстрировали немало разнообразных сцен из игры.

Ролик по большей части сосредоточен на диалогах, раскрывающих небольшие сюжетные подробности. Кроме того, на одном из кадров продемонстрировали главного злодея, с которым сражаются протагонисты. А еще в трейлере можно оценить качество заставок в проекте.

Западная версия Persona 5 Strikers выйдет 23 февраля 2020 года на ПК, PS4 и Nintendo Switch.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)12.02.2021 17:49:07
 
на одном из кадров продемонстрировали главного злодея, с которым сражаются протагонисты.
Не продемонстрировали. Из сюжетных противников в трейлере был только самый первый босс, которого мы спустя полчаса игры встречаем.
Короче, если что, он без спойлеров)
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