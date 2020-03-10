Улучшенная графика State of Decay 2: Juggernaut Edition в новом трейлере

Студия Undead Labs собирается вдохнуть новую жизнь в свой зомби-экшен State of Decay 2. Уже 13 марта 2020 года она выпустит Juggernaut Edition – улучшенную версию оригинальной игры с более качественным освещением, повышенной дальностью прорисовки текстур и объемным туманом.

Все обладатели игры и пользователи Xbox Game Pass получат State of Decay 2: Juggernaut Edition абсолютно бесплатно. Помимо прокаченной графики, комплект будет включать весь загружаемый контент. Как изменится картинка внешне – демонстрирует нижеследующий трейлер.