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Улучшенная графика State of Decay 2: Juggernaut Edition в новом трейлере

Опубликовано: 4 час. 10 мин. назад
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Студия Undead Labs собирается вдохнуть новую жизнь в свой зомби-экшен State of Decay 2. Уже 13 марта 2020 года она выпустит Juggernaut Edition – улучшенную версию оригинальной игры с более качественным освещением, повышенной дальностью прорисовки текстур и объемным туманом.

Все обладатели игры и пользователи Xbox Game Pass получат State of Decay 2: Juggernaut Edition абсолютно бесплатно. Помимо прокаченной графики, комплект будет включать весь загружаемый контент. Как изменится картинка внешне – демонстрирует нижеследующий трейлер.

Remastered Graphics
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