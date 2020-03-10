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Операция Void Edge для Rainbow Six Siege уже доступна

Опубликовано: 4 час. 35 мин. назад
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Компания Ubisoft представила трейлер к выходу новой операции для Rainbow Six Siege под названием Void Edge. С ней в игре стартует первый сезон пятого года пострелизной поддержки на PC, PS4 и Xbox One.

Операция Void Edge добавляет в Rainbow Six Siege двух оперативников. Защитник Oryx предпочитает обходиться без гаджетов, используя возможности собственного тела. Сильным рывком он способен не только сбивать противников с ног, но и ломать целые стены. Iana является атакующим героем. Она умеет создавать управляемые голограммы, чтобы затем исследовать с их помощью окружающую местность и отвлекать врагов.

Также новая операция перерабатывает карту «Орегон» (больше открытых зон) и улучшает модели обломков. Элитный комплект сезона посвятили персонажу Ash в облике Лары Крофт. Он состоит из униформы «Расхитительница», новой анимации, скинов для пушек и элитного значка. С прочими особенностями Void Edge можно ознакомиться здесь.

Operation Void Edge Launch Trailer [RUS]
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