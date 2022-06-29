Трогательное приключение Blanc расскажет о дружбе олененка и волчонка

Издательство Gearbox анонсировало новую игру, способную растопить ваше сердце – Blanc. Новинка расскажет историю дружбы волчонка и олененка, которые потеряли свои семьи после снежной бури и теперь должны работать сообща, чтобы вернуться домой.

Blanc – кооперативное приключение. У каждого героя есть свои сильные и слабые стороны. Например, олененок выше прыгает, а волчонок способен протиснуться в узкие места. Как можно заметить по первым трейлерам, это рисованная игра, выполненная полностью в черно-белом цвете.

Релиз Blanc намечен на февраль 2023 года, игра выйдет на Nintendo Switch и PC (Epic Games Store, Steam).