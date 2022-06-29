Spellbreak закрывается

Разработчики из студии Proletariat на официальном сайте Spellbreak сообщили о закрытии серверов игры. Авторы заявили, что в проект сыграло несколько миллионов человек с момента первых запусков, однако они все же решили прекратить его поддержку. Полное закрытие серверов состоится в начале следующего года.

Вполне возможно, что причина такого решения – крайне низкий онлайн, для которого не выгодно тратить ресурсы на поддержку Spellbreak. Proletariat благодарит всех, кто поддерживал королевскую битву с магией и обещает использовать полученный опыт в своих будущих проектах.

Глобальный релиз Spellbreak состоялся 3 марта 2020 года. Игра предлагает поучаствовать в фэнтезийной королевской битве, где для победы нужно использовать магические заклинания и проявлять стратегические способности.