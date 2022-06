Spellbreak закрывается

В блоге PlayStation компания Sony представила новые бесплатные игры в июле для подписчиков PS Plus. В этот раз игроки могут сыграть в последнюю часть приключений Крэша Бандикута, отправиться исследовать...

Sony представила бесплатные игры июля для PS Plus

ИГРЫ

Представлен расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox

Издательство Rogue Games и разработчики из Plot Twist показали расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox. В ролике демонстрируются новые сцены детективного приключения...