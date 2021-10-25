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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлеры оперативников мультиплеера Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 25.10.2021 19:55:20
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Студия Sledgehammer Games представила четыре трейлера, посвященных персонажам мультиплеерного режима шутера Call of Duty: Vanguard. Среди них можно заметить как героев из одиночной кампании, так и совершенно новых оперативников.

Британский десантник Артур Кингсли, суровый лидер спецгруппы, отличается своей непоколебимой преданностью заданию. Волевой и сильный командир готов на все, чтобы его сослуживцы вернулись с войны живыми.

Советская снайперша Полина Петрова – бывшая медсестра, ушедшая воевать по зову долга. Ужасы войны сильно ожесточили девушку, сделали ее мстительной и кровожадной. Пусть она и не воспитывалась как солдат, желание отплатить за злодеяния врагов сделали ее легендой среди снайперов.

Среди новых лиц оказался стрелок японско-американского происхождения по имени Дэниел Такэ Яцу. Меткий защитник поддерживает своих соратников на поле боя, стремясь не допустить ни единой смерти братьев по оружию. Он был призван в строй из американского концлагеря, его мысли о войне противоречивы, но он все равно готов биться ради своих сослуживцев.

Падмавати Балан – закаленная в боях медсестра, знаток партизанской войны. Непрекращающиеся сражения лишили ее родины и надежды на нормальную жизнь, заставили узнать цену пролитой крови. Она без колебаний идет в бой, мечтая о мирной и свободной Индии.

Call of Duty: Vanguard выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 5-го ноября.

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