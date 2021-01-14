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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер The Medium с живыми актерами

Опубликовано: 14.01.2021 16:49:41
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Bloober Team и Xbox Game Studios представили трейлер The Medium с живыми актерами. Он посвящен разным фрагментам игры – от погружения в параллельный мир до сюжетной завязки и исследования локаций.

В начале ролика зрителям демонстрируют, как главная героиня Марианна встречается с девушкой, которая ей часто снится. С ребенком произошла какая-то беда, и именно в этих событиях должны разобраться игроки. При расследовании они будут погружаться в параллельный мир и встречаться там с чудовищем по имени Пасть.

The Medium выйдет 28 января 2021 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Official Live Action Trailer
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