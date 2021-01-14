НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
49630
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (4)Скриншоты (12)

Обширная геймплейная демонстрация Little Nightmares II

Опубликовано: 14.01.2021 16:32:36
Поделиться:  

Tarsier Studios и Bandai Namco Entertainment продолжают активно рекламировать Little Nightmares II, которая выйдет 11 февраля 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Не успели разработчики опубликовать свежий трейлер, как в Сети появилась 10-минутная геймплейная демонстрация.

Новый ролик посвящен путешествиям главного героя Моно и его напарницы Шестой по школе. Это довольно мрачная локация с соответствующей обстановкой – партами, стульями, стопками книг и железными шкафчиками. Здесь же можно повстречать учеников и их учительницу, которая способна убить протагониста.

Вам также может быть интересно
Анонс игры про Индиану Джонса от создателей Wolfenstein Издательство Bethesda Softworks анонсировало игру про Индиану Джонса. За ее создание отвечает студия Machine Games, известная по последним частям Wolfenstein. А еще в производстве участвует Lucasfilm Games... Анонс игры про Индиану Джонса от создателей Wolfenstein TORGI за Mafia: Definitive Edition Следующий розыгрыш состоится 29 января. Успей испытать удачу! Cyberpunk 2077 получает Joker44. TORGI за Mafia: Definitive Edition
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
15.01.2021 17:18:241Новый трейлер Persona 5 Strikers 14.01.2021 21:40:000Riders Republic отложили на более поздний срок 14.01.2021 19:08:213Ролик об особенностях ПК-версии Outriders 14.01.2021 18:37:552Датирована следующая демонстрация Resident Evil Village 14.01.2021 18:15:403Перенос Hogwarts Legacy — лишь один из множества в 2021 году 14.01.2021 16:49:410Трейлер The Medium с живыми актерами 14.01.2021 16:32:360Обширная геймплейная демонстрация Little Nightmares II
Новости игр
Ролик об особенностях ПК-версии OutridersИГРЫ Ролик об особенностях ПК-версии Outriders Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый ролик, посвященный Outriders. В нем разработчики во всех подробностях рассказали об особенностях ПК-версии грядущего шутера с элементами RPG... Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миромИГРЫ Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миром Ubisoft и Disney заключили сделку по выпуску игры во вселенной «Звездных войн». Ее созданием займется Massive Entertainment, известная по серии The Division. Руководителем разработки назначен Джулиан Герити...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Перенос релиза дополнения Odyssey для Elite DangerousCtrl + стрелка вправо