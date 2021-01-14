Обширная геймплейная демонстрация Little Nightmares II

Tarsier Studios и Bandai Namco Entertainment продолжают активно рекламировать Little Nightmares II, которая выйдет 11 февраля 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Не успели разработчики опубликовать свежий трейлер, как в Сети появилась 10-минутная геймплейная демонстрация.

Новый ролик посвящен путешествиям главного героя Моно и его напарницы Шестой по школе. Это довольно мрачная локация с соответствующей обстановкой – партами, стульями, стопками книг и железными шкафчиками. Здесь же можно повстречать учеников и их учительницу, которая способна убить протагониста.