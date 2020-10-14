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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер с особенностями Partisans 1941

Опубликовано: 4 час. 38 мин. назад
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Студия Alter Games и издательство Daedalic Entertainment опубликовали трейлер с особенностями тактики в реальном времени Partisans 1941. В ролике разработчики подробно рассказали о самых важных аспектах своей игры.

Видео содержит сведения о сражениях с возможностью использовать паузу, стелсе, применении предметов, снаряжении и прокачке героев. У каждого партизана в Partisans 1941 присутствует свой набор доступных способностей. Они постепенно приобретаются при прохождении, усиливая персонажа.

Partisans 1941 вышла сегодня, 14 октября, на ПК.

Feature Trailer
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