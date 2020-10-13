Релизный трейлер Torchlight III

Студия Echtra и издательство Perfect World Entertainment сегодня, 13 октября, выпустили полную версию Torchlight III на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. До этого проект пребывал в раннем доступе.

В честь полноценного релиза игра обзавелась трейлером, в котором демонстрируется основная сюжетная завязка. Закадровый голос вещает о вторжении Нетерим и их приспешников в Новастрайю. Параллельно в рисованной стилистике показывают герои, которые должны остановить агрессоров.

Речь о персонажах четырех классов, доступных игрокам. Их нужно прокачивать и усиливать с помощью экипировки, в чем и заключается основная прелесть экшен-RPG такого формата.