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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Torchlight III

Опубликовано: 4 час. 44 мин. назад
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Студия Echtra и издательство Perfect World Entertainment сегодня, 13 октября, выпустили полную версию Torchlight III на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. До этого проект пребывал в раннем доступе.

В честь полноценного релиза игра обзавелась трейлером, в котором демонстрируется основная сюжетная завязка. Закадровый голос вещает о вторжении Нетерим и их приспешников в Новастрайю. Параллельно в рисованной стилистике показывают герои, которые должны остановить агрессоров.

Речь о персонажах четырех классов, доступных игрокам. Их нужно прокачивать и усиливать с помощью экипировки, в чем и заключается основная прелесть экшен-RPG такого формата.

Official Launch Trailer
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