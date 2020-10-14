Трейлер игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla

Издательство Ubisoft опубликовало обширный геймплейный трейлер Assassin’s Creed Valhalla. В 7-минутном видео пользователям подробно рассказали обо всех особенностях игрового процесса в грядущем экшене с элементами RPG.

При просмотре ролика пользователи узнают о вторжении викингов, в состав которых входит главный герой Эйвор, в Англию, пользе от развития собственного поселения, тонкостях боевой системы и второстепенных активностях, присутствующих на глобальной карте. В трейлере также затрагиваются другие интересные темы, например, противостояние Ордену Древних.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На PS5 она появится 19 ноября.