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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla

Опубликовано: 1 час. 48 мин. назад
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Издательство Ubisoft опубликовало обширный геймплейный трейлер Assassin’s Creed Valhalla. В 7-минутном видео пользователям подробно рассказали обо всех особенностях игрового процесса в грядущем экшене с элементами RPG.

При просмотре ролика пользователи узнают о вторжении викингов, в состав которых входит главный герой Эйвор, в Англию, пользе от развития собственного поселения, тонкостях боевой системы и второстепенных активностях, присутствующих на глобальной карте. В трейлере также затрагиваются другие интересные темы, например, противостояние Ордену Древних.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На PS5 она появится 19 ноября.

Deep Dive Trailer [RUS]

 

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