Трейлер раннего доступа Darkest Dungeon II

Студия Red Hook своим новым трейлером решила подстегнуть интерес игроков к скорому выходу мрачной тактической rogue-like Darkest Dungeon II в ранний доступ Epic Games Store. Игроки смогут ознакомиться с первой главой игры, на прохождение которой потребуется примерно 5 часов.
Будут доступны девять классов персонажей, среди которых можно увидеть как знакомые лица, так и совершенно новых героев: например, Беглянку, ловко орудующую раскаленным клеймом и поражающую противников огненными атаками.
Ранний доступ Darkest Dungeon 2 начнется 26-го октября эксклюзивно в Epic Games Store.