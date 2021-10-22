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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлер раннего доступа Darkest Dungeon II

Опубликовано: 1 час. 6 мин. назад
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Студия Red Hook своим новым трейлером решила подстегнуть интерес игроков к скорому выходу мрачной тактической rogue-like Darkest Dungeon II в ранний доступ Epic Games Store. Игроки смогут ознакомиться с первой главой игры, на прохождение которой потребуется примерно 5 часов.

Будут доступны девять классов персонажей, среди которых можно увидеть как знакомые лица, так и совершенно новых героев: например, Беглянку, ловко орудующую раскаленным клеймом и поражающую противников огненными атаками.

Ранний доступ Darkest Dungeon 2 начнется 26-го октября эксклюзивно в Epic Games Store.

Early Access Trailer
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