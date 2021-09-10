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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Трейлер пострелизного контента в Far Cry 6

Опубликовано: вчера, 18:33:29
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Ubisoft продолжает рассказывать о своем шутере в открытом мире Far Cry 6. Разработчики выпустили очередной трейлер игры, который посвятили пострелизному контенту.

После запуска проект получит пачку бесплатных обновлений. В список входят задания-кроссоверы с другими вселенными, еженедельные миссии из линейки «Мятеж» и спецоперации. Ubisoft также выпустит сезонный абонемент с тремя дополнениями. Последние позволят встретиться с антагонистами из предыдущих частей серии.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Series S.

Post-Launch Overview Trailer [RUS]
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Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)вчера, 21:02:56
Сообщение отредактировано пользователем 10.09.2021 21:06:20
LYLY19880606 писал(а):
Да будет! ... Безумие!crazy

"Что....что.... ты знаешь о безумии?"
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 28)вчера, 19:14:33
Сообщение отредактировано пользователем 10.09.2021 19:15:06
Да будет! ... Безумие!crazy
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