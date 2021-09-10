Трейлер пострелизного контента в Far Cry 6

Ubisoft продолжает рассказывать о своем шутере в открытом мире Far Cry 6. Разработчики выпустили очередной трейлер игры, который посвятили пострелизному контенту.

После запуска проект получит пачку бесплатных обновлений. В список входят задания-кроссоверы с другими вселенными, еженедельные миссии из линейки «Мятеж» и спецоперации. Ubisoft также выпустит сезонный абонемент с тремя дополнениями. Последние позволят встретиться с антагонистами из предыдущих частей серии.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Series S.