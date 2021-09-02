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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер ПК-версии и системные требования Far Cry 6

Опубликовано: вчера, 19:39:06
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Издательство Ubisoft опубликовало трейлер ПК-версии шутера в открытом мире Far Cry 6. За ее создание отвечает киевское подразделение компании. На персональных компьютерах игра отметится множеством разнообразных возможностей: дополнительными настройками графики, поддержкой трассировки лучей и технологии FidelityFX.

Пользователи также будут вольны запускать игру на широкоформатных мониторах и нескольких одновременно. Шутер поддерживает геймпады, а для увеличения детализации разработчики предоставят отдельный пакет HD-текстур.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

PC Trailer [RUS]

 

Также разработчики представили системные требования игры:

 

Минимальные (без DirectX Raytracing):

  • Процессор: AMD Ryzen 3 1200 - 3.1 ГГц или Intel i5-4460 - 3.2 ГГц
  • Видео: AMD RX 460 - 4 Гб или NVIDIA GTX 960 - 4 Гб
  • Память: 8 Гб
  • HDD: 60 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (1080p, 60fps, без DirectX Raytracing):

  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600X - 3.8 ГГц или Intel i7-7700 - 3.6 ГГц
  • Видео: AMD RX VEGA64 8 Гб или NVIDIA GTX 1080 8 Гб
  • Память: 16 Гб
  • HDD: 60 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (1440p, 60fps, без DirectX Raytracing):

  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600X - 3.8 ГГц или Intel i7-9700 - 3.6 ГГц
  • Видео: AMD RX 5700XT 8 Гб или NVIDIA RTX 2070 SUPER 8 Гб
  • Память: 16 Гб
  • HDD: 60 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (1440p, 60fps, DirectX Raytracing):

  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600X - 3.7 ГГц или Intel i5-10600 - 4.1 ГГц
  • Видео: AMD RX 6900XT 16 Гб или NVIDIA RTX 3070 8 Гб
  • Память: 16 Гб
  • HDD: 60 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (4K, 30fps, DirectX Raytracing):

  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X - 3.7 ГГц или Intel i7-10700k - 3.8 ГГц
  • Видео: AMD RX 6800 16 Гб или NVIDIA RTX 3080 10 Гб
  • Память: 16 Гб
  • HDD: 60 Гб свободного места
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