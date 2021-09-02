Трейлер ПК-версии и системные требования Far Cry 6

Издательство Ubisoft опубликовало трейлер ПК-версии шутера в открытом мире Far Cry 6. За ее создание отвечает киевское подразделение компании. На персональных компьютерах игра отметится множеством разнообразных возможностей: дополнительными настройками графики, поддержкой трассировки лучей и технологии FidelityFX.
Пользователи также будут вольны запускать игру на широкоформатных мониторах и нескольких одновременно. Шутер поддерживает геймпады, а для увеличения детализации разработчики предоставят отдельный пакет HD-текстур.
Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
Также разработчики представили системные требования игры:
Минимальные (без DirectX Raytracing):
Рекомендуемые (1080p, 60fps, без DirectX Raytracing):
Рекомендуемые (1440p, 60fps, без DirectX Raytracing):
Рекомендуемые (1440p, 60fps, DirectX Raytracing):
Рекомендуемые (4K, 30fps, DirectX Raytracing):